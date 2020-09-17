"Колос" проведет исторический матч в Греции.

17 сентября состоится дебютный матч "Колоса" в еврокубках - команда из Ковалевки во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим "Арисом" на выезде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Арис - Колос.

Арис - Колос: где смотреть матч по ТВ

Начало поединка - в 21.00.

Судьба путевки в следующий этап квалификации будет решаться в одном матче. Команды проведут встречу без зрителей на трибунах.

Арис - Колос: прогноз букмекеров

"Арис"

Греческий клуб очень похож на своего украинского соперника. Команда смогла удивить в прошлом сезоне, когда пропилась в первую шестерку чемпионата Греции. Этот коллектив умеет играть с грандами, но при этом может потерять очки против посредственного соперника.

11 сентября "Арис" начал внутренний чемпионат с победы над "Ламией" - 3:1.

Голами отличились в том числе известные персоны для украинских болельщиков - бывший футболист "Днепра" Бруну Гама и экс-динамовец Факундо Бертольо.

Последний перешел в команду только минувшим летом, как и еще семь исполнителей. Перед командой немецкого тренера Михаэля Эннинга стоит задача выйти в групповой этап Лиги Европы.

"Колос"

Команда из Ковалевки в прошлом сезоне также неожиданно оказалась в топ-6, но там серьезно отстала от первой пятерки с "Шахтером", "Динамо" и остальными.

Тем не менее, далее был плей-офф за Лигу Европы, в котором "Колос" совершил подвиг и в финале победил "Мариуполь" (1:0). Клуб из села сумел пробиться на международную арену.

Главной трансферной бомбой для клуба стало подписание Евгения Селезнева - экс-форвард "Шахтера" и "Днепра" решил вернуться в Украину из чемпионата Турции. Правда, пока нападающий только набирает форму, поэтому вряд ли стоит ждать его в стартовом составе.

В новом сезоне УПЛ "Колос" провел уже два матча. Сначала команда уступила "Шахтеру" (1:3), а затем разгромила "Львов" (4:0).

Слова перед матчем:

Михаэль Эннинг, главный тренер "Ариса":

"Большой плюс, что мы начинаем свои выступления в Лиге Европы на родном стадионе. Причем не только из чисто конкурентных соображений, но и потому, что в период коронавируса мы избежали дальней поездки. Так что в этом отношении мы чувствуем себя в безопасности и это важно. С другой стороны, это непростой жребий. Мы мало что знаем о своем оппоненте. Это должно держать нас в напряжении и мы ни в коем случае не можем недооценивать соперника".

Руслан Костышин, главный тренер "Колоса":

"Соперник для нас серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее. Согласен, что "Арис" - фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы тоже не были фаворитами в своем чемпионате на выход в Лигу Европы. Эта дуэль состоит из одного матча, и в нем может случиться все что угодно".

Ориентировочные составы:

"Арис": Хулиан, Сакич, Роуз, Даткович, Ганя, Кристиан, Йегго, Саша, Фетфацидис, Манчини, Гама

"Колос": Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Емец, Костышин, Задоя, Новак, Богданов, Антюх, Лысенко

Арбитр

Судить матч в Греции будет швейцарец Лионель Чуди.

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Автор: Данил Слесь