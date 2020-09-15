Колос впервые сыграет в Лиге Европы / фото ФК Колос
17 сентября украинский "Колос" проведет свой дебютный матч в еврокубках. В рамках второго раунда квалификации Лиги Европы клуб из Ковалевки на выезде сыграет с греческим "Арисом".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Арис - Колос.
Судьба путевки в следующий этап решится по итогам одной встречи.
Букмекеры считают "Колос" аутсайдером в этом противостоянии.
На победу украинского клуба по итогам основного времени матча дается коэффициент 4,60, на ничью - 3,52, а на победу "Ариса" - 1,76.
На то, что в следующий этап пройдет "Колос", можно сделать ставку с коэффициентом 2,94, тогда как на проход "Ариса" - 1,37.
"Арис" - "Колос": перед матчем
- "Колос" в прошлом сезоне занял в УПЛ шестое место и сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы через плей-офф. "Арис" в чемпионате Греции 2019-2020 занял пятое место.
- В новом чемпионате Греции "Арис" стартовал 11 сентября, обыграв "Ламию" (3:1). "Колос" в двух стартовых турах УПЛ уступил "Шахтеру" (1:3) и разгромил "Львов" (4:0).
- Судить матч будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Леонсом-Лионелем Чуди.
- Уже известно, с кем "Колос" сыграет в следующем раунде, если сможет пройти "Арис".
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