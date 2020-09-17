Клуб УПЛ проведет еврокубковый матч в Греции.

17 сентября "Колос" проведет матч второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого "Ариса". Поединок пройдет в Салониках на пустом стадионе "Клеантис Викелидис".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Арис - Колос.

Начало встречи - в 21.00.

Арис - Колос: где смотреть матч по ТВ

"Арис" под руководством немецкого тренера Михаэля Эннинга в новом сезоне провел всего один матч.

11 сентября команда принимала в чемпионате Греции "Ламию" и одержала победу со счетом 3:1. У клуба уже есть еврокубковый опыт. В прошлом сезоне греки в квалификации ЛЕ прошл кипрский АЕЛ, но затем уступили норвежскому "Молде".

Арис - Колос: анонс матча Лиги Европы

"Колос" перед новым сезоном усилился опытным форвардом Евгением Селезневым и готовится к дебюту в еврокубках. Команда из села Ковалевка уже начала чемпионат Украины, сыграв в двух матчах. В первом туре УПЛ подопечные Руслана Костышина уступили "Шахтеру" (1:3), а потом разгромили "Львов" (4:0).

Арис - Колос: прогноз букмекеров

Главным арбитром поединка в Греции назначен швейцарец Лионель Чуди. Игра пройдет при пустых трибунах.

Лига Европы, квалификация, 2-й раунд

Арис - Колос

Онлайн-трансляция матча

Звездный новичок "Колоса" Евгений Селезнев готовится к матчу в общей группе.

Предматчевая тренировка "Колоса" в Салониках.

Вот так "Колос" летел на первую международную игру в истории клуба.

Матч будет принимать арена "Клеантис Викелидис" на 22800 зрителей. К сожалению (или к счастью для "Колоса"), на предстоящей игре она будет пустовать из-за пандемии коронавируса.

А вот так там бывало жарко до COVID-19.

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Автор: УНИАН