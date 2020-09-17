17 сентября "Колос" проведет матч второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого "Ариса". Поединок пройдет в Салониках на пустом стадионе "Клеантис Викелидис".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Арис - Колос.
Начало встречи - в 21.00.
Арис - Колос: где смотреть матч по ТВ
"Арис" под руководством немецкого тренера Михаэля Эннинга в новом сезоне провел всего один матч.
11 сентября команда принимала в чемпионате Греции "Ламию" и одержала победу со счетом 3:1. У клуба уже есть еврокубковый опыт. В прошлом сезоне греки в квалификации ЛЕ прошл кипрский АЕЛ, но затем уступили норвежскому "Молде".
Арис - Колос: анонс матча Лиги Европы
"Колос" перед новым сезоном усилился опытным форвардом Евгением Селезневым и готовится к дебюту в еврокубках. Команда из села Ковалевка уже начала чемпионат Украины, сыграв в двух матчах. В первом туре УПЛ подопечные Руслана Костышина уступили "Шахтеру" (1:3), а потом разгромили "Львов" (4:0).
Арис - Колос: прогноз букмекеров
Главным арбитром поединка в Греции назначен швейцарец Лионель Чуди. Игра пройдет при пустых трибунах.
Лига Европы, квалификация, 2-й раунд
Арис - Колос
Онлайн-трансляция матча
Звездный новичок "Колоса" Евгений Селезнев готовится к матчу в общей группе.
Предматчевая тренировка "Колоса" в Салониках.
Вот так "Колос" летел на первую международную игру в истории клуба.
Матч будет принимать арена "Клеантис Викелидис" на 22800 зрителей. К сожалению (или к счастью для "Колоса"), на предстоящей игре она будет пустовать из-за пандемии коронавируса.
А вот так там бывало жарко до COVID-19.
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