Арис - Колос: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

Еще один украинский клуб стартует на евроарене.

17 сентября украинский "Колос" дебютирует в еврокубках - команда из Ковалевки во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет против греческого "Ариса". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Арис - Колос. Читайте такжеАрис - Колос: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Европы Начало встречи - в 21.00. В прямом эфире матч "Арис" - "Колос" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Судьба путевки в следующий этап отбора решится по итогам одного матча. "Арис" - "Колос": перед матчем "Колос" в прошлом сезоне занял в УПЛ шестое место и сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы через плей-офф. "Арис" в чемпионате Греции 2019-2020 занял пятое место.

В новом чемпионате Греции "Арис" стартовал 11 сентября, обыграв "Ламию" (3:1). "Колос" в двух стартовых турах УПЛ уступил "Шахтеру" (1:3) и разгромил "Львов" (4:0).

Судить матч будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Леонсом-Лионелем Чуди.

Уже известно, с кем "Колос" сыграет в следующем раунде, если сможет пройти "Арис".

В составе "Колоса" в этом матче может дебютировать опытный украинский нападающий Евгений Селезнев. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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