Знаменитый испанский футболист завершил карьеру в 39 лет

Ариц Адурис хотел сыграть в финале Кубка Испании, но в планы вмешался коронавирус.

Нападающий "Атлетика" Бильбао Ариц Адурис объявил о завершении карьеры.

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Заявление футболиста появилось на официальном сайте клуба.

"К сожалению, мое тело сказало остановиться. Это путешествие было незабываемым и великолепным от начала и до конца, но оно подошло к концу. Всем большое спасибо", - сказал Адурис.

Контракт 39-летнего футболиста истекал 30 июня, но он решил раньше завершить карьеру из-за проблем с бедром. Впереди его ждет операция. Кроме того, Адурис планировал сыграть за "Атлетик" в финале Кубка Испании, где команда встретится с "Реалом Сосьедадом", но матч был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Адурис является лучшим бомбардиром "Атлетика" в XXI веке. В футболке клуба на счету форварда 407 матчей и 172 гола. Также игрок провел 13 поединков и забил 2 гола в составе сборной Испании.

УНИАН ранее сообщал о том, что ушел из жизни пятикратный чемпион Испании в составе мадридского "Реала".