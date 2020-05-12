Ушел из жизни пятикратный чемпион Испании в составе мадридского Реала

Не стало знаменитого в 70-е годы нападающего Хавьера Агилара.

В возрасте 71 года ушел из жизни бывший нападающий мадридского "Реала" Хавьер Агилар, более известный как Ико Агилар.

Читайте такжеФутболист итальянской Аталанты умер в 19 лет

Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".

Причины смерти не разглашаются.

Агилар выступал за мадридский "Реал" с 1971 по 1979 годы. За восемь сезонов он провел 190 матчей, в которых забил 50 голов. Агилар пять раз выигрывал с "Реалом" чемпионат Испании, а также два раза Кубок Испании.

Также он играл за "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что из-за коронавируса ушел из жизни бывший руководитель "Реала".