Ушел из жизни пятикратный чемпион Испании в составе мадридского Реала
14:23, 12 мая 2020Футбол
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Не стало знаменитого в 70-е годы нападающего Хавьера Агилара.
realmadrid.com
В возрасте 71 года ушел из жизни бывший нападающий мадридского "Реала" Хавьер Агилар, более известный как Ико Агилар.
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Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".
Причины смерти не разглашаются.
Агилар выступал за мадридский "Реал" с 1971 по 1979 годы. За восемь сезонов он провел 190 матчей, в которых забил 50 голов. Агилар пять раз выигрывал с "Реалом" чемпионат Испании, а также два раза Кубок Испании.
Также он играл за "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано".
realmadrid.com
Ранее УНИАН также сообщал о том, что из-за коронавируса ушел из жизни бывший руководитель "Реала".
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