Защитник "Арсенала" Давид Луис в борьбе столкнулся головами с форвардом "Вулверхэмптона" Раулем Хименесом.

В рамках десятого тура АПЛ "Арсенал" принимал "Вулверхэмптон", и уже на пятой минуте встречи произошло жесткое столкновение, в результате которого игрока гостей Рауля Хименеса унесли с поля на носилках.

Уже на 5-й минуте игры при верховой борьбе случилось страшное столкновение головами между защитником "Арсенала" Давидом Луисом и нападающим "Вулверхэмптона". Оба футболиста рухнули на газон. Однако если Луиса смогли привести в чувство и он продолжил матч, то Хименесу потребовалась кислородная маска. На 15-ой минуте его сменил Соареш.

После матча главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Санту прокомментировал состояние здоровья госпитализированного игрока, передает BBC.

По словам тренера, Рауль Хименес проходит обследование в больнице, находится в сознании и уже разговаривает. Санту рассказывает, что после столкновения он услышал слова медперсонала "красный код", а это серьезно.

"Это был страшный эпизод для всех. Вы видите панику в глазах медицинского персонала, и начинаете думать страшные вещи", — добавил он.

Вас также могут заинтересовать другие новости АПЛ:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора