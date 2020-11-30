В рамках десятого тура АПЛ "Арсенал" принимал "Вулверхэмптон", и уже на пятой минуте встречи произошло жесткое столкновение, в результате которого игрока гостей Рауля Хименеса унесли с поля на носилках.
Уже на 5-й минуте игры при верховой борьбе случилось страшное столкновение головами между защитником "Арсенала" Давидом Луисом и нападающим "Вулверхэмптона". Оба футболиста рухнули на газон. Однако если Луиса смогли привести в чувство и он продолжил матч, то Хименесу потребовалась кислородная маска. На 15-ой минуте его сменил Соареш.
После матча главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Санту прокомментировал состояние здоровья госпитализированного игрока, передает BBC.
По словам тренера, Рауль Хименес проходит обследование в больнице, находится в сознании и уже разговаривает. Санту рассказывает, что после столкновения он услышал слова медперсонала "красный код", а это серьезно.
"Это был страшный эпизод для всех. Вы видите панику в глазах медицинского персонала, и начинаете думать страшные вещи", — добавил он.
Luiz & Jimenez collision 😫😫 Hope Jimenez is ok, Luiz is up. Jimenez definitely not good! #jimenez#luiz#wolves#ARSWOLpic.twitter.com/0ElZH2TG68— Richard Ladd (@RichardLadd_1) November 29, 2020
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