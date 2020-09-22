Украинец отличился голом и двумя результативными передачами.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко провел удачный матч за "Вест Хэм" против "Халл Сити" в 1/16 финала Кубка английской лиги.

Украинец вышел на поле в стартовом составе и принял участие во всех голах своей команды. В первом тайме Ярмоленко отдал две результативные передачи на Снодграсса и Алле. На 56-й минуте хавбек реализовал пенальти ударом низом. В добавленное время украинец оформил дубль, замкнув передачу с фланга.

"Вест Хэм" одержал победу со счетом 5:1 и пробился в следующий этап турнира.

По итогам поединка Ярмоленко получил 10 баллов от портала Whoscored - это максимальная оценка и лучший показатель среди всех участников встречи.

Голевая передача на Снодграсса

Голевая передача на Алле

Гол с пенальти

Второй гол

Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме": последние новости

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Автор: Данил Слесь