Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко провел удачный матч за "Вест Хэм" против "Халл Сити" в 1/16 финала Кубка английской лиги.
Украинец вышел на поле в стартовом составе и принял участие во всех голах своей команды. В первом тайме Ярмоленко отдал две результативные передачи на Снодграсса и Алле. На 56-й минуте хавбек реализовал пенальти ударом низом. В добавленное время украинец оформил дубль, замкнув передачу с фланга.
"Вест Хэм" одержал победу со счетом 5:1 и пробился в следующий этап турнира.
По итогам поединка Ярмоленко получил 10 баллов от портала Whoscored - это максимальная оценка и лучший показатель среди всех участников встречи.
Голевая передача на Снодграсса
Голевая передача на Алле
Гол с пенальти
Второй гол
Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме": последние новости
- Украинец на прошлой стадии турнира отличился результативной передачей в матче с "Чарльтоном".
- Также Ярмоленко отметился голом за "молотобойцев" в предсезонном матче.
- Интерес к украинцу, по информации СМИ, проявлял китайский клуб.
- В прошлом сезоне Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в сезоне.
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