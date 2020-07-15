Обошел Чигринского: вратарь Шахтера стал самым молодым капитаном в истории клуба

Анатолий Трубин провел с капитанской повязкой игру против "Колоса".

Вратарь Анатолий Трубин вывел "Шахтер" на матч 31-го тура Украинской Премьер-лиги с "Колосом" с капитанской повязкой.

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Голкипер стал самым молодым капитаном в истории донецкого клуба. Трубину на момент поединка исполнилось 18 лет и 349 дней.

Предыдущий рекорд 13-летней давности принадлежал защитнику Дмитрию Чигринскому, который стал капитаном "горняков" в 20 лет и 132 дня в поединке с донецким "Металлургом".

В первую пятерку самых молодых капитанов клуба, которых было всего 40, также вошли Сергей Попов (21 год и 29 дней), Игорь Ощипко (21 год и 235 дней) и Фернандиньо (22 года и 177 дней).

Среди вратарей помимо Трубина роль капитана "Шахтера" исполняли Юрий Вирт, Андрей Пятов и Дмитрий Шутков.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" победил "Колос", несмотря на экспериментальный состав "горняков".

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