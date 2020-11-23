Награду получил форвард "Миная" Анатолий Нуриев.

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев признан лучшим игроком 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

В голосовании экспертного совета Нуриев опередил полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша и вратаря "Львова" Ореста Костика.

Нуриев стал героем матча с "Днепром-1", который "Минай" выиграл со счетом 3:2. Форвард оформил дубль.

Лучшим главным тренером тура стал наставник "Ворсклы" Юрий Максимов, команда которого обыграла "Колос" со счетом 3:0.

УПЛ: итоги 10-го тура

Матчи 10-го тура прошли с 20 по 22 ноября: результаты всех игр.

По итогам тура "Динамо" осталось на первом месте в таблице, увеличив отрыв от "Шахтера" до трех очков.

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Автор: Данил Слесь