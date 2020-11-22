"Динамо" одержало выездную победу, "Шахтер" потерял очки.

С 20 по 22 ноября были сыграны матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

В центральном матче тура "Шахтер" в пятый раз в сезоне потерял очки - "горняки" больше тайма провели в меньшинстве и сыграли вничью с "Александрией".

"Динамо", обыграв "Ингулец", увеличило свой отрыв от "Шахтера" в таблице, а "Ворскла" сохранила третью позицию.

Результаты матчей

"Олимпик" - "Заря" - матч перенесен

"Рух" - "Мариуполь" - 0:0

"Ингулец" - "Динамо" - 0:2

Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

"Шахтер" - "Александрия" - 1:1

Голы: Додо, 47 - Банада, 53

"Минай" - "Днепр-1" - 3:2

Голы: Нуриев, 45+2 (с пенальти), 90+1, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (с пенальти), Коркишко, 90+7 (с пенальти)

"Десна" - ПФК "Львов" - 0:1

Гол: Грисьо, 22

"Ворскла" - "Колос" - 3:0

Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Ворсклы" Владислав Кулач и нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди, на счету которых по 5 голов.

Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.

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Автор: Антон Дударь