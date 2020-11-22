С 20 по 22 ноября были сыграны матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче тура "Шахтер" в пятый раз в сезоне потерял очки - "горняки" больше тайма провели в меньшинстве и сыграли вничью с "Александрией".
"Динамо", обыграв "Ингулец", увеличило свой отрыв от "Шахтера" в таблице, а "Ворскла" сохранила третью позицию.
Результаты матчей
"Олимпик" - "Заря" - матч перенесен
"Рух" - "Мариуполь" - 0:0
"Ингулец" - "Динамо" - 0:2
Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80
"Шахтер" - "Александрия" - 1:1
Голы: Додо, 47 - Банада, 53
"Минай" - "Днепр-1" - 3:2
Голы: Нуриев, 45+2 (с пенальти), 90+1, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (с пенальти), Коркишко, 90+7 (с пенальти)
"Десна" - ПФК "Львов" - 0:1
Гол: Грисьо, 22
"Ворскла" - "Колос" - 3:0
Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Ворсклы" Владислав Кулач и нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди, на счету которых по 5 голов.
- Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.
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