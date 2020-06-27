Шахтер продал украинского футболиста в клуб Реброва (видео)

"Ференцварош" выкупил у "горняков" контракт Александра Зубкова.

Украинский полузащитник Александр Зубков стал полноценным игроком венгерского "Ференцвароша".

Об этом сообщили официальные сайты "Шахтера" и "Ференцвароша".

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"Ференцварош" выкупил у "Шахтера" контракт Зубкова, который сезон 2019-2020 провел в Венгрии на правах аренды.

Агент Вадим Шаблий сообщил в Instagram, что 23-летний украинец подписал контракт, который рассчитан на четыре года.

Зубков провел за "Ференцварош" 41 матч, в которых забил 10 голов и сделал 12 ассистов. Украинец помог команде, которую тренирует Сергей Ребров, вновь выиграть чемпионский титул.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ференцварош" обратился в суд из-за ложной информации в СМИ о Реброве.

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