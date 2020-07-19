Шахтер ничейным результатом завершил сезон в УПЛ

"Горняки" упустили победу в матче против "Александрии".

Чемпион Украины "Шахтер" в заключительном туре играл на выезде с "Александрией".

"Горняки" проводили матч резервным составом без своих лидеров и сыграли вничью.

К перерыву "Шахтер" лидировал с разницей в два мяча, но в самой концовке встречи упустил свое преимущество.

"Шахтер" завершил чемпионат, набрав 82 очка и опередив своего ближайшего преследователя "Динамо" на 23 пункта.

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"Александрия", у которой 49 очков, финишировала пятой.

"Александрия" - "Шахтер" - 2:2

Голы: Довгий, 89, Банада, 90 - Тете, 23, Соломон, 32

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Бабогло (Бухал, 46), Дубра, Стецькив, Задерака (Мирошниченко, 46), Гордиенко (Банада, 44), Гречишкин (Довгий, 68), Ковалец, Третьяков, Безбородько

"Шахтер": Трубин, Болбат (Вакула, 74), Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Витао, 74), Пихаленок, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко (Мудрик, 74), Соломон (Дентиньо, 82), Сикан (Фернандо, 61)

Предупреждения: Безбородько - Сикан, Дентиньо, Мудрик

Напомним, для "Шахтера" сезон 2019-2020 еще не закончен. В августе "горнякам" предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы.

"Александрию" в июле ждет борьба за путевку в Лигу Европы. В полуфинале плей-офф александрийцы сыграют с "Мариуполем".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь "Шахтера" стал самым молодым капитаном в истории клуба.

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