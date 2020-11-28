Александрийцы упустили возможность войти в топ-5 турнирной таблицы.

В 11-м туре Украинской Премьер-лиги состоялся матч между "Александрией" и "Рухом".

Команды не смогли определить победителя - 0:0.

Большую часть второго тайма хозяева играли в меньшинстве - две желтые карточки на 58-й и 59-й минутах получил Валерий Бондаренко.

"Александрия" набрала 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Рух" остается последним с 6 пунктами.

"Александрия" - "Рух" - 0:0

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух, Гречишкин, Банада, Лучкевич (Шастал, 90), Ковалец, Третьяков (Задерака, 66), Безбородько (Ситало, 56)

"Рух": Бандура, Гагун, Белый, Парамонов, Мысык, Мартынюк (Копина, 77), Федорчук, Климчук, Русин, Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 46)

Предупреждения: Бондаренко, Задерака, Пашаев - Мартынюк, Парамонов, Мысык, Кухаревич, Федорчук

Удаление: Бондаренко, 59

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

11-й тур УПЛ проходит с 27 по 29 ноября: где смотреть матчи по ТВ.

В центральном матче туре 28 ноября "Динамо" будет принимать "Ворсклу".

Перед началом тура лидирует в таблице "Динамо", которое опережает "Шахтер" на 3 очка.

В стартовом матче тура "Мариуполь" обыграл "Львов".

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Автор: Данил Слесь