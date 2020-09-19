Александр Зубков отличился в матче Кубка Венгрии.

Украинский полузащитник Александр Зубков помог "Ференцварошу" разгромить "Рацкеве" в матче 1/64 финала Кубка Венгрии.

Зубков забил четвертый гол команды Сергея Реброва в этом матче. Украинец завершил розыгрыш штрафного ударом в касание.

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"Ференцварош" в итоге одержал победу со счетом 6:1.

Еще один украинец Игорь Харатин участия во встрече не принимал.

Для 24-летнего Зубкова этот мяч стал первым голом в новом сезоне. Из-за травмы он принял участие пока только в двух матчах.

Видео опубликовал канал M4Sport в Facebook (гол Зубкова - на 00:40).

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Автор: Антон Дударь