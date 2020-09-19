Александр Зубков забил один из шести голов своей команды / фото fradi.hu
Украинский полузащитник Александр Зубков помог "Ференцварошу" разгромить "Рацкеве" в матче 1/64 финала Кубка Венгрии.
Зубков забил четвертый гол команды Сергея Реброва в этом матче. Украинец завершил розыгрыш штрафного ударом в касание.
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"Ференцварош" в итоге одержал победу со счетом 6:1.
Еще один украинец Игорь Харатин участия во встрече не принимал.
Для 24-летнего Зубкова этот мяч стал первым голом в новом сезоне. Из-за травмы он принял участие пока только в двух матчах.
Видео опубликовал канал M4Sport в Facebook (гол Зубкова - на 00:40).
Украинские футболисты в Венгрии: последние новости
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