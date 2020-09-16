Сергей Ребров вывел "Ференцварош" в раунд плей-офф, а брестское "Динамо" с украинцами вылетело.

15 и 16 сентября прошли матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых были сформированы пары следующего этапа.

"Ференварош", который возглавляет Сергей Ребров, и за который выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, сумел пробиться в раунд плей-офф. Венгерский клуб обыграл фаворита пары - загребское "Динамо", которое в прошлом розыгрыше ЛЧ отбирало очки у "Шахтера".

"Динамо" Брест минимально проиграло тель-авивскому "Маккаби". В составе белорусского клуба Артем Милевский провел на поле 86 минут, а Евгений Хачериди - 62 минуты.

Результаты всех матчей

Путь представителей лиг

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"Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды) - 2:0

"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия) - 2:1

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1

Путь чемпионов

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь) - 1:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:1

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия) - 0:0 (5:6 по пенальти)

"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:1 (4:2 по пенальти)

"Митьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0

Пары раунда плей-офф

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" Киев (Украина)

"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция)

"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Зальцбург" (Австрия)

"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Славия" (Чехия) - "Митьюлланд" (Дания)

Победители раунда плей-офф пройдут в групповой этап ЛЧ.

Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Все раунды в квалификации этого сезона состоят из одного матча, кроме раунда плей-офф, где команды традиционно сыграют дома и на выезде.

Раунд плей-офф пройдет 22/23 и 29/30 сентября.

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Чемпион Украины "Шахтер" начнет выступление в турнире с группового этапа.

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Автор: Антон Дударь