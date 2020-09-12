Иван Петряк помог "Фехервару" одержать победу.

Украинский полузащитник Иван Петряк, который выступает за "Фехервар", отличился голом в матче четвертого тура чемпионата Венгрии.

В поединке с "Академией Пушкаша" украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 85-й минуте сделал счет 2:1 в пользу "Фехервара". Команда Петряка в итоге победила со счетом 3:1.

Иван Петряк в чемпионате Венгрии: главное

Петряк забил гол во втором матче подряд. В прошлом туре он огорчил "Будафок" (4:1). Всего на его счету два гола в четырех поединках нового сезона.

Украинец перешел в "Фехервар" в прошлом году из "Ференцвароша", с которым стал чемпионом Венгрии.

"Фехервар" набрал 8 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. У "Ференцвароша" 7 пунктов и матч в запасе.

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Автор: Данил Слесь