Александр Зинченко провел успешный матч за "Манчестер Сити".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко включен в символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам 20-го тура.

Зинченко вошел в команду недели по оценкам портала WhoScored.com.

За матч против "Вест Бромвича", в котором "Манчестер Сити" одержал победу со счетом 5:0, Зинченко получил оценку 7,45. В команде недели он занял позицию на левом фланге обороны.

"Зинченко не удалось поучаствовать в голах "Сити", однако он выглядел солидно на левом фланге обороны. На счету 24-летнего игрока три выноса и 89,3% точных передач", - отметили в WhoScored.

Сборная 20-го тура в АПЛ

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, однако сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 12 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже пять раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Антон Дударь