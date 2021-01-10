Киевляне пытаются усилиться Алексом Тейшейрой.

Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского экс-полузащитника "Шахтера" Алекса Тейшейры, который сейчас выступает за китайский "Цзянсу Сунин".

Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Марко Корради.

Читайте такжеСын зарабатывает больше: Луческу вошел в список самых высокооплачиваемых тренеров Румынии

Со ссылкой на свои источники он отметил, что Тейшейру пытаются подписать европейские клубы - в частности, журналист назвал "Галатасарай" и "Динамо" Киев.

Однако сам бразилец, который стал свободным агентом, склоняется к трансферу в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и может перейти туда уже в ближайшие дни.

Алекс Тейшейра: из "Шахтера" - в Китай

Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы и стал одним из самых значимых легионеров в истории клуба. За дончан он забил 89 голов в 223 матчах и дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ.

В феврале 2016 года Тейшера перешел в "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро, став на тот момент самым дорогим трансфером "Шахтера" и всего украинского футбола.

С "Цзянсу Сунин" Тейшейра выиграл чемпионат Китая в 2020 году, а также серебряные медали турнира в 2016. В 102 матчах за клуб он забил 45 голов.

Контракт 31-летнего бразильца с китайским клубом был рассчитан до конца 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь