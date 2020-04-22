ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца следующего года - СМИ

По итогам дискуссии во время видеоконференции стороны не пришли к единому мнению.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе видеоконференции рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года.

Об этом сообщает издание Veja со ссылкой на журнал Placar.

По данным источника, данная рекомендация была озвучена еще 16 апреля, когда состоялась видеоконференция с участием ВОЗ, УЕФА и ведущих европейских клубов. Вместо запланированного часа она продолжалась два с половиной часа и проходила на повышенных тонах.

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В рамках видеоконференции эпидемиологи ВОЗ провели презентацию, заявив, что существует риск новой волны заражений коронавирусом в следующем году. По этой причине ВОЗ считает необходимым отказаться от проведения футбольных турниров.

По итогам дискуссии стороны не пришли к единому мнению.

Стоит отметить, что ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА, так что футбольные власти не обязаны следовать советам организации.

Как сообщал УНИАН, УЕФА рекомендовал всем национальным лигам доиграть сезон 2019-2020.