Есть настоятельная рекомендация: озвучены итоги конференции УЕФА с национальными ассоциациями

УЕФА хочет, чтобы все страны доиграли свои национальные чемпионаты.

Сегодня, 21 апреля, УЕФА провел видеоконференцию с участием всех 55 национальных ассоциаций.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В ходе конференции Союз европейских футбольных ассоциаций представил свежую информацию о вариантах завершения сезона, которые рассматривают рабочие группы, созданные в середине марта. В частности, представлены различные варианты календаря, который охватывает как клубные турниры, так и матчи сборных.

УЕФА настоятельно рекомендовал ассоциациям завершить национальные чемпионаты в высших дивизионах, а также внутренние кубковые турниры. При этом уточняется, что "могут быть особые случаи".

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Если какая-либо лига будет полностью остановлена, в этих случаях будет разработан план действий относительно участия команд в еврокубках.

По данным Sport.ua, в ходе конференции также была озвучена информация о том, что приоритет отдается национальным чемпионатам, которые должны быть доиграны до конца июля. А оставшиеся матчи еврокубков планируется провести в августе. Матчи сборных по-прежнему планируются на осенние даты.

23 апреля состоится заседание исполнительного комитета УЕФА, в ходе которого могут быть утверждены определенные решения.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА рассматривает новые даты для проведения финалов еврокубков.