На выборы президента Украинской Премьер-лиги зарегистрирован только один кандидат
Александр Шевченко является единственным кандидатом на должность президента Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Шевченко - единственный, кто зарегистрировался в предусмотренные сроки.
Выборы нового президента организации запланированы на понедельник, 27 апреля. Не исключено, что они будут перенесены, если в Украине продлят карантин.
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Ранее сообщалось, что кандидатуру Шевченко, который является главой Львовской ассоциации футбола, выдвинули "Десна" и ПФК "Львов".
Напомним, на протяжении двух лет УПЛ руководил Томас Гримм, однако он не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
Как сообщал УНИАН, ранее готовность возглавить УПЛ выразил экс-футболист "Динамо" Александр Алиев.