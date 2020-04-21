На выборы президента Украинской Премьер-лиги зарегистрирован только один кандидат

Выборы нового главы организации запланированы на 27 апреля.

Александр Шевченко является единственным кандидатом на должность президента Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Шевченко - единственный, кто зарегистрировался в предусмотренные сроки.

Выборы нового президента организации запланированы на понедельник, 27 апреля. Не исключено, что они будут перенесены, если в Украине продлят карантин.

Читайте также"Как это принято во всем мире": президент Динамо Суркис назвал способ повысить популярность УПЛ

Ранее сообщалось, что кандидатуру Шевченко, который является главой Львовской ассоциации футбола, выдвинули "Десна" и ПФК "Львов".

Напомним, на протяжении двух лет УПЛ руководил Томас Гримм, однако он не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Как сообщал УНИАН, ранее готовность возглавить УПЛ выразил экс-футболист "Динамо" Александр Алиев.