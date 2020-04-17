Скандальный экс-футболист Динамо выразил готовность возглавить УПЛ

Александр Алиев заявил, что уволил бы всех сотрудников и назначил "молодых".

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что готов стать президентом Украинской Премьер-лиги.

Об этом Алиев сказал во время прямого эфира в Instagram, сообщает Footboom.com.

"Всегда готов - в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть. Павелко? Ничего. Будем как-то двигать", - сказал Алиев.

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"Порядок будет... Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от аматоров и заканчивая профессионалами. "Старики" не засиделись, они заворовались", - добавил экс-футболист.

Алиев подчеркнул, что уволил бы всех сразу и "взял бы в свою команду ребят, которые играли в футбол".

"Это популизм? Все равно. Каких-то людей нужно привлекать, чтобы они помогли. Понятно, что это будет что-то новое. В первую очередь, как для меня, так и для моей команды. Нужны пару человек таких, чтобы подсказали, как двигаться в правильном направлении", - сказал экс-динамовец.

Как сообщал УНИАН, выборы президента УПЛ перенесены из-за коронавируса.