Скандальный экс-футболист Динамо выразил готовность возглавить УПЛ
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что готов стать президентом Украинской Премьер-лиги.
Об этом Алиев сказал во время прямого эфира в Instagram, сообщает Footboom.com.
"Всегда готов - в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть. Павелко? Ничего. Будем как-то двигать", - сказал Алиев.
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"Порядок будет... Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от аматоров и заканчивая профессионалами. "Старики" не засиделись, они заворовались", - добавил экс-футболист.
Алиев подчеркнул, что уволил бы всех сразу и "взял бы в свою команду ребят, которые играли в футбол".
"Это популизм? Все равно. Каких-то людей нужно привлекать, чтобы они помогли. Понятно, что это будет что-то новое. В первую очередь, как для меня, так и для моей команды. Нужны пару человек таких, чтобы подсказали, как двигаться в правильном направлении", - сказал экс-динамовец.
Как сообщал УНИАН, выборы президента УПЛ перенесены из-за коронавируса.