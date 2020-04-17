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Не отличить от яйца: знаменитый испанский вратарь рассмешил сеть своим пасхальным видео

20:18, 17 апреля 2020
Футбол
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Пепе Рейна выступает за Астон Виллу / фото: twitter.com/avfcofficial

37-летний испанец опубликовал забавный ролик на своей странице в Instagram, замаскировав свою лысину под одно из яиц, а затем станцевав под хит группы Queen.

"Мы все еще дома, но всегда с улыбкой", - подписал ролик Рейна.

Напомним, ранее Рейна переболел коронавирусом, после чего рассказал о том, как протекала болезнь.

На данный момент Рейна является игроком "Астон Виллы". Ранее он выступал за "Ливерпуль", "Наполи" и другие клубы.

УНИАН также сообщал о том, что звездный английский футболист в одиночестве отметил день рождения на карантине.

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