Не отличить от яйца: знаменитый испанский вратарь рассмешил сеть своим пасхальным видео
20:18, 17 апреля 2020Футбол
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Пепе Рейна снял смешное видео во время карантина.
Пепе Рейна выступает за Астон Виллу / фото: twitter.com/avfcofficial
Известный испанский голкипер Пепе Рейна развеселил сеть своим видео.
37-летний испанец опубликовал забавный ролик на своей странице в Instagram, замаскировав свою лысину под одно из яиц, а затем станцевав под хит группы Queen.
"Мы все еще дома, но всегда с улыбкой", - подписал ролик Рейна.
Напомним, ранее Рейна переболел коронавирусом, после чего рассказал о том, как протекала болезнь.
На данный момент Рейна является игроком "Астон Виллы". Ранее он выступал за "Ливерпуль", "Наполи" и другие клубы.
УНИАН также сообщал о том, что звездный английский футболист в одиночестве отметил день рождения на карантине.
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