С каменным лицом: звездный футболист в одиночестве отметил день рождения на карантине (фото)
22:53, 11 апреля 2020Футбол
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Деле Алли явно не в восторге от обстоятельств, при которых он встретил свое 24-летие.
Деле Алли / REUTERS
Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли показал, как встретил 24-й день рождения в условиях самоизоляции на карантине.
Футболист в одиночку устроил "вечеринку", на которой успел пожарить мясо, сыграть в несколько игр и посидеть за столом. Все это Алли делал с каменным выражением лица.
"День рождения в изоляции", - коротко резюмировал звездный игрок АПЛ.
В Великобритании от коронавируса умерло уже более девяти тысяч человек. Чемпионат Англии был остановлен в марте, а позже было решено продлить паузу на неопределенный срок.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты cборной Англии были замечены за просмотром онлайн-шоу стриптизерш.
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