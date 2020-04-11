цей матеріал доступний українською

С каменным лицом: звездный футболист в одиночестве отметил день рождения на карантине (фото)

22:53, 11 апреля 2020
Футбол
364 0
Деле Алли / REUTERS

Футболист в одиночку устроил "вечеринку", на которой успел пожарить мясо, сыграть в несколько игр и посидеть за столом. Все это Алли делал с каменным выражением лица.

"День рождения в изоляции", - коротко резюмировал звездный игрок АПЛ.

В Великобритании от коронавируса умерло уже более девяти тысяч человек. Чемпионат Англии был остановлен в марте, а позже было решено продлить паузу на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты cборной Англии были замечены за просмотром онлайн-шоу стриптизерш.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter