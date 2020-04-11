С каменным лицом: звездный футболист в одиночестве отметил день рождения на карантине (фото)

Деле Алли явно не в восторге от обстоятельств, при которых он встретил свое 24-летие.

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли показал, как встретил 24-й день рождения в условиях самоизоляции на карантине.

Футболист в одиночку устроил "вечеринку", на которой успел пожарить мясо, сыграть в несколько игр и посидеть за столом. Все это Алли делал с каменным выражением лица.

"День рождения в изоляции", - коротко резюмировал звездный игрок АПЛ.

В Великобритании от коронавируса умерло уже более девяти тысяч человек. Чемпионат Англии был остановлен в марте, а позже было решено продлить паузу на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты cборной Англии были замечены за просмотром онлайн-шоу стриптизерш.