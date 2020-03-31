"Почти не мог дышать": знаменитый испанский футболист переболел коронавирусом

Пепе Рейна признался, что чувствовал себя очень плохо.

Бывший вратарь "Ливерпуля" и сборной Испании Пепе Рейна рассказал о симптомах, которые он испытал после заражения коронавирусом.

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37-летнего футболиста цитирует Corriere dello Sport.

"Я был изолирован от семьи сразу после первых симптомов вируса. Лихорадка, сухой кашель, головная боль, которая никогда не покидала меня, чувство сильного истощения. Я очень испугался, когда 25 минут почти не мог дышать, словно мое горло внезапно сузилось, а воздух перестал в него проходить", - признался голкипер.

Рейна добавил, что находился на изоляции 6-8 дней, после чего болезнь начала отступать. Сейчас футболист практически пришел в норму.

В настоящий момент вратарь выступает за английскую "Астон Виллу" на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Милану". В Великобритании зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также более 1400 летальных исходов.

При этом практически все футбольные чемпионаты в Европе остановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи продолжаются только в Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Ювентуса" испытывал серьезные проблемы с дыханием, когда заразился коронавирусом.