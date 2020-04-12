Милевский забил второй гол в сезоне в чемпионате Беларуси (видео)
21:34, 12 апреля 2020Футбол
194 0
Украинский нападающий помог брестскому "Динамо" одержать победу.
Артем Милевский забил победный мяч / фото: Динамо Брест
Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский отметился голом за "Динамо" Брест в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи".
Читайте такжеУкраинский Неймар в деле: футболист Шахтера поразил сеть эффектной техникой (видео)
На 77-й минуте Милевский забил гол при счете 1:1, почти с линии ворот переправив мяч в сетку.
Встреча в итоге завершилась победой "Динамо" со счетом 3:1.
В составе брестского клуба весь матч на поле провели украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок.
На счету Милевского теперь два гола в четырех матчах чемпионата Беларуси в этом сезоне.
Ранее УНИАН сообщал о том, что украинцы Нойок и Милевский стали героями матча Кубка Беларуси.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter