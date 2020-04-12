Милевский забил второй гол в сезоне в чемпионате Беларуси (видео)

Украинский нападающий помог брестскому "Динамо" одержать победу.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский отметился голом за "Динамо" Брест в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи".

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На 77-й минуте Милевский забил гол при счете 1:1, почти с линии ворот переправив мяч в сетку.

Встреча в итоге завершилась победой "Динамо" со счетом 3:1.

В составе брестского клуба весь матч на поле провели украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок.

На счету Милевского теперь два гола в четырех матчах чемпионата Беларуси в этом сезоне.

Ранее УНИАН сообщал о том, что украинцы Нойок и Милевский стали героями матча Кубка Беларуси.