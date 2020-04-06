Немецкий топ-клуб возобновил тренировки, несмотря на карантин (фото)
15:33, 06 апреля 2020Футбол
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Руководство "Баварии" приняло решение позволить игрокам набирать форму на базе.
Футболисты Баварии вернулись на базу клуба / фото: twitter.com/brfootball
Мюнхенская "Бавария" вернулась к тренировкам, несмотря на то, что в Германии продолжается карантин из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил Twitter-паблик B/R Football.
Чтобы не нарушать условия карантина, команда работает небольшими группами на разных полях, а игроки соблюдают дистанцию.
фото: twitter.com/brfootball
фото: twitter.com/brfootball
Напомним, из-за пандемии COVID-19 практически все футбольные чемпионаты Европы были остановлены, а футболисты отправлены на изоляцию.
По состоянию на 6 апреля в Германии зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также 1584 смерти.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Сербии получил приговор за нарушение карантина.
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