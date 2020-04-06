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Немецкий топ-клуб возобновил тренировки, несмотря на карантин (фото)

15:33, 06 апреля 2020
Футбол
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Футболисты Баварии вернулись на базу клуба / фото: twitter.com/brfootball

Об этом сообщил Twitter-паблик B/R Football.

Чтобы не нарушать условия карантина, команда работает небольшими группами на разных полях, а игроки соблюдают дистанцию.

фото: twitter.com/brfootball
фото: twitter.com/brfootball

Напомним, из-за пандемии COVID-19 практически все футбольные чемпионаты Европы были остановлены, а футболисты отправлены на изоляцию.

По состоянию на 6 апреля в Германии зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также 1584 смерти.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Сербии получил приговор за нарушение карантина.

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