Немецкий топ-клуб возобновил тренировки, несмотря на карантин (фото)

Руководство "Баварии" приняло решение позволить игрокам набирать форму на базе.

Мюнхенская "Бавария" вернулась к тренировкам, несмотря на то, что в Германии продолжается карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил Twitter-паблик B/R Football.

Чтобы не нарушать условия карантина, команда работает небольшими группами на разных полях, а игроки соблюдают дистанцию.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 практически все футбольные чемпионаты Европы были остановлены, а футболисты отправлены на изоляцию.

По состоянию на 6 апреля в Германии зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также 1584 смерти.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Сербии получил приговор за нарушение карантина.