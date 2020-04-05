Футболист сборной Сербии получил приговор за нарушение карантина

Спортсмена ждет домашний арест.

Нападающий сборной Сербии и саудовского клуба "Аль-Иттихад" Александар Прийович приговорен к трем месяцам домашнего ареста за нарушение правил карантина.

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Об этом сообщает Associated Press.

Суд состоялся в субботу, 4 апреля, в формате видеосвязи. Прийович был признан виновным в том, что вместе с друзьями отдыхал в баре одного из отелей Белграда после наступления в городе комендантского часа.

В нынешнем сезоне на счету Прийовича 12 матчей, один гол и три ассиста за "Аль-Иттихад". При этом практически весь мировой футбол остановлен из-за пандемии коронавируса.

В Сербии зафиксировано уже почти две тысячи случаев заражения COVID-19, а также 51 смерть.

УНИАН ранее сообщал о том, что президент Сербии пригрозил арестом известному футболисту из-за нарушения условий карантина.