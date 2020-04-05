Футболист сборной Сербии получил приговор за нарушение карантина
Нападающий сборной Сербии и саудовского клуба "Аль-Иттихад" Александар Прийович приговорен к трем месяцам домашнего ареста за нарушение правил карантина.
Читайте также"Это безумие": футболист рассказал об отношении к коронавирусу в Беларуси
Об этом сообщает Associated Press.
Суд состоялся в субботу, 4 апреля, в формате видеосвязи. Прийович был признан виновным в том, что вместе с друзьями отдыхал в баре одного из отелей Белграда после наступления в городе комендантского часа.
В нынешнем сезоне на счету Прийовича 12 матчей, один гол и три ассиста за "Аль-Иттихад". При этом практически весь мировой футбол остановлен из-за пандемии коронавируса.
В Сербии зафиксировано уже почти две тысячи случаев заражения COVID-19, а также 51 смерть.
УНИАН ранее сообщал о том, что президент Сербии пригрозил арестом известному футболисту из-за нарушения условий карантина.