В футболе появится первый в истории игрок-миллиардер

Рекордной отметки достигнет Криштиану Роналду.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который заработает за карьеру 1 миллиард долларов.

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Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.

Несмотря на финансовый кризис из-за пандемии коронавируса, португалец все равно установит рекорд. Этому не помешает даже решение "Ювентуса" не платить команде зарплату несколько месяцев.

Роналду станет четвертым в истории спортсменом-миллиардером. Ранее это удавалось только гольфисту Тайгеру Вудсу, боксеру Флойду Мейвезеру и баскетболисту Майклу Джордану. Ожидается, что в обозримом будущем эту компанию пополнит теннисист Роджер Федерер.

35-летний Роналду в нынешнем сезоне итальянской Серии A провел 22 поединка, в которых забил 21 гол. В настоящий момент большинство европейских турниров остановлены из-за пандемии COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду купил автомобиль из лимитированной коллекции почти за десять миллионов евро.