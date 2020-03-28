Роналду купил автомобиль из лимитированной коллекции почти за десять миллионов евро (фото)
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду решил пополнить свою коллекцию автомобилей. Нападающий приобрел себе Bugatti Centodieci.
Об этом изданию thesupercarblog.com стало известно из собственных источников.
Читайте также"Загорает у бассейна": экс-президент Ювентуса раскритиковал Роналду
Стоимость данного спорткара - 9,5 миллиона евро. Он будет выпущен специально к 110-летию Bugatti в лимитированном количестве - всего десять штук.
Данный автомобиль оснащен 8-литровым двигателем W16, он может развивать скорость до 380 километров в час, а до 100 километров в час способен разгоняться за 2,4 секунды.
Bild сообщает, что прокатиться на своем новом авто Роналду сможет только в 2021 году, когда покупателям будут доставлены автомобили.
Немецкое издание обратилось в Bugatti Centodieci с просьбой подтвердить информацию о покупке Роналду нового авто, однако там не стали давать комментарии.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду построит отделения для больниц в рамках борьбы с коронавирусом.