Роналду купил автомобиль из лимитированной коллекции почти за десять миллионов евро (фото)

Португальский футболист заказал себе авто, за руль которого сможет сесть только в 2021 году.

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду решил пополнить свою коллекцию автомобилей. Нападающий приобрел себе Bugatti Centodieci.

Об этом изданию thesupercarblog.com стало известно из собственных источников.

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Стоимость данного спорткара - 9,5 миллиона евро. Он будет выпущен специально к 110-летию Bugatti в лимитированном количестве - всего десять штук.

Данный автомобиль оснащен 8-литровым двигателем W16, он может развивать скорость до 380 километров в час, а до 100 километров в час способен разгоняться за 2,4 секунды.

Bild сообщает, что прокатиться на своем новом авто Роналду сможет только в 2021 году, когда покупателям будут доставлены автомобили.

Немецкое издание обратилось в Bugatti Centodieci с просьбой подтвердить информацию о покупке Роналду нового авто, однако там не стали давать комментарии.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду построит отделения для больниц в рамках борьбы с коронавирусом.