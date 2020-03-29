Лидер Динамо подстригся налысо во время карантина (фото)
15:47, 29 марта 2020Футбол
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Виктор Цыганков решил кардинально сменить имидж.
Виктор Цыганков полностью сбрил волосы / фото: ФК Динамо Киев
Капитан "Динамо" Виктор Цыганков решил сменить имидж во время карантина и остановки футбольных турниров.
Цыганков постригся налысо и выложил фото в Instagram.
Собака игрока "Динамо", которая попала в кадр, судя по фото, не может поверить своим глазам.
Возможно, Цыганков подключился к новому челленджу среди футболистов - ранее Поль Погба, Эден Азар, Антони Марсьяль и другие футболисты во время карантина подстриглись налысо.
фото: instagram.com/viktortsygankov
Как сообщал УНИАН, "Динамо" объявило о продлении карантина для всей команды.
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