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Лидер Динамо подстригся налысо во время карантина (фото)

15:47, 29 марта 2020
Футбол
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Виктор Цыганков полностью сбрил волосы / фото: ФК Динамо Киев

Цыганков постригся налысо и выложил фото в Instagram.

Собака игрока "Динамо", которая попала в кадр, судя по фото, не может поверить своим глазам.

Возможно, Цыганков подключился к новому челленджу среди футболистов - ранее Поль Погба, Эден Азар, Антони Марсьяль и другие футболисты во время карантина подстриглись налысо.

фото: instagram.com/viktortsygankov

Как сообщал УНИАН, "Динамо" объявило о продлении карантина для всей команды.

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