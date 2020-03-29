Лидер Динамо подстригся налысо во время карантина (фото)

Виктор Цыганков решил кардинально сменить имидж.

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков решил сменить имидж во время карантина и остановки футбольных турниров.

Цыганков постригся налысо и выложил фото в Instagram.

Собака игрока "Динамо", которая попала в кадр, судя по фото, не может поверить своим глазам.

Возможно, Цыганков подключился к новому челленджу среди футболистов - ранее Поль Погба, Эден Азар, Антони Марсьяль и другие футболисты во время карантина подстриглись налысо.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" объявило о продлении карантина для всей команды.