Коноплянка во время карантина поучаствовал в кулинарном челлендже (видео)

Футболист сборной Украины попробовал себя в роли повара.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка во время карантина продемонстрировал свои кулинарные способности.

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На своей странице в Instagram Коноплянка принял эстафету от повара сборной Украины Любомира Тошича и поучаствовал в челлендже по приготовлению еды - "Сам себе шеф".

Футболист приготовил ризотто, после чего передал эстафету футболистам Евгению Шахову и Александру Зинченко, а также телеведущему Андрею Беднякову.

Коноплянка также рассказал, какое наказание должны выполнить те, кто не хочет готовить - надеть на голову кастрюлю и позволить своей второй половинке постучать по ней.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Манчестер Юнайтед" во время карантина примерил платье жены.