Коноплянка во время карантина поучаствовал в кулинарном челлендже (видео)
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка во время карантина продемонстрировал свои кулинарные способности.
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На своей странице в Instagram Коноплянка принял эстафету от повара сборной Украины Любомира Тошича и поучаствовал в челлендже по приготовлению еды - "Сам себе шеф".
Футболист приготовил ризотто, после чего передал эстафету футболистам Евгению Шахову и Александру Зинченко, а также телеведущему Андрею Беднякову.
Коноплянка также рассказал, какое наказание должны выполнить те, кто не хочет готовить - надеть на голову кастрюлю и позволить своей второй половинке постучать по ней.
Принимаю эстафету от 👉#ЛюбомираТошича и вот мой ответ 🍲 оставайтесь дома ☝🏻 #сам_себе_шеф👨🏻🍳 следующим поварам передаю дальше 👉 @shakhov28 , @biedniakov , @zinchenko_96 . У вас 24 часа ⏰ Vamoooos💪🏻 —— I take up the torch from 👉 #TosicLjubomir and here is my answer🍲 stay at home ☝🏻#do_it_yourselfer 👨🏻🍳 I pass it on 👉 @shakhov28 , @biedniakov , @zinchenko_96 You have 24 hours⏰ Vamoooos💪🏻
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