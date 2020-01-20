Форвард сборной Украины Яремчук перенес операцию (фото)

Украинский нападающий пропустит от двух до трех месяцев.

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Об этом футболист сообщил в Instagram, разместив фото из больничной палаты.

Свое фото Яремчук подписал знаменитой фразой из "Терминатора" - "I'll be back" ("Я вернусь").

Напомним, ожидается, что из-за травмы Яремчук пропустит от двух до трех месяцев. В "Генте" надеются, что форвард успеет вернуться на поле к матчам плей-офф чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за бельгийский клуб 30 матчей, забил 17 голов и отдал 2 ассиста.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев отличился в третьем подряд матче за турецкий клуб.