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Форвард сборной Украины Яремчук перенес операцию (фото)

21:59, 20 января 2020
Футбол
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Роман Яремчук получил серьезную травму / фото: twitter.com/kaagent

Об этом футболист сообщил в Instagram, разместив фото из больничной палаты.

Свое фото Яремчук подписал знаменитой фразой из "Терминатора" - "I'll be back" ("Я вернусь").

I’ll be back 🙏💪

Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Напомним, ожидается, что из-за травмы Яремчук пропустит от двух до трех месяцев. В "Генте" надеются, что форвард успеет вернуться на поле к матчам плей-офф чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за бельгийский клуб 30 матчей, забил 17 голов и отдал 2 ассиста.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев отличился в третьем подряд матче за турецкий клуб.

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