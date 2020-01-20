Форвард сборной Украины Яремчук перенес операцию (фото)
21:59, 20 января 2020Футбол
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Украинский нападающий пропустит от двух до трех месяцев.
Роман Яремчук получил серьезную травму / фото: twitter.com/kaagent
Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Об этом футболист сообщил в Instagram, разместив фото из больничной палаты.
Свое фото Яремчук подписал знаменитой фразой из "Терминатора" - "I'll be back" ("Я вернусь").
Напомним, ожидается, что из-за травмы Яремчук пропустит от двух до трех месяцев. В "Генте" надеются, что форвард успеет вернуться на поле к матчам плей-офф чемпионата Бельгии.
В нынешнем сезоне Яремчук провел за бельгийский клуб 30 матчей, забил 17 голов и отдал 2 ассиста.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев отличился в третьем подряд матче за турецкий клуб.
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