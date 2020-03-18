Украинский футболист Зинченко показал пустые полки магазина в Манчестере (видео)

Александр Зинченко хотел купить филе, но не получилось.

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко продемонстрировал, что в Манчестере люди тоже подвержены панике из-за распространения коронавируса.

Зинченко показал, как раскупили товары в одном из супермаркетов Манчестера.

В Instagram-stories футболист снял видео с пустыми полками.

"Зашел филешки взять... Свиные уши сами кушайте. Я балдею!", - сказал Зинченко.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что знаменитые футбольные тренеры дали совет по борьбе с коронавирусом.