Украинский футболист вновь отметился результативной игрой в чемпионате Венгрии (видео)

Александр Зубков отдал две голевые передачи и помог "Ференцварошу" разгромить соперника.

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков отметился результативной игрой в матче 25-го тура чемпионата Венгрии против "Капошвара".

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Зубков отличился двумя голевыми передачами. На 37-й минуте украинец ассистировал Франку Боли, который открыл счет в матче, а на 57-й минуте отдал пас на Исаэля Барбозу.

Зубков провел на поле 51 минуту, а "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, разгромил соперника со счетом 5:0.

На счету украинца в нынешнем сезоне теперь 9 голов и 10 ассистов в 34 матчах за "Ференцварош".

Видео было опубликовано на странице M4Sport в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что итальянская "Сампдория" договорилась с "Шахтером", которому принадлежат права на Зубкова, о трансфере украинца.