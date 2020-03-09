Матч Франция - Украина может пройти без болельщиков из-за коронавируса

До середины апреля французская власть ввела особый режим для борьбы с эпидемией.

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины может пройти при закрытых трибунах.

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Решение об ограничении посещений спортивных событий приняла французская власть в связи с распространением коронавируса, сообщает GFFN.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну заявила, что до 15 апреля максимальное количество болельщиков на любом спортивном мероприятии не должно превышать тысячу человек. Более предпочтительным вариантом будет полное закрытие трибун или перенос события.

Товарищеский матч Франция - Украина в рамках подготовки к Евро-2020 запланирован на 27 марта в Сен-Дени.

Напомним, практически во всех странах континента были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Лидером в этой статистике является Италия, где власть еще раньше приняла решение закрыть для посещения все спортивные соревнования на один месяц.

Во Франции зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом - 19 человек умерло.

УНИАН ранее также сообщал о том, что французский "Пари Сен-Жермен" проведет матч плей-офф Лиги чемпионов при пустых трибунах.