Колос в результативном матче уступил Шахтеру, но остался в топ-шестерке УПЛ

"Горняки" и "Колос" на двоих забили семь мячей.

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" на выезде играл с "Колосом".

"Горняки" одержали победу со счетом 4:3.

"Шахтер" набрал 59 очков и завершил первый этап УПЛ, опережая своего ближайшего преследователя "Динамо" на 14 очков. У "Колоса" осталось 26 очков, команда смогла пробиться в финальную топ-шестерку, так как в параллельном матче "Мариуполь" уступил "Днепру-1".

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"Колос" - "Шахтер" - 3:4

Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 - Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75), Богданов, Ориховский (Ал. Бондаренко, 86), Ильин, Милько, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 58).

"Шахтер": Пятов, Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 80), Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Тайсон, Коноплянка (Ар. Бондаренко, 73), Мораес.

Предупреждения: Петров, Емец, Ефремов, Милько - Мораес, Тете, Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили.

Удаление: Маркос Антонио, 90+6

Ранее УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил травму и не сыграет с "Вольфсбургом".