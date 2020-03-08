Колос в результативном матче уступил Шахтеру, но остался в топ-шестерке УПЛ
В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" на выезде играл с "Колосом".
"Горняки" одержали победу со счетом 4:3.
"Шахтер" набрал 59 очков и завершил первый этап УПЛ, опережая своего ближайшего преследователя "Динамо" на 14 очков. У "Колоса" осталось 26 очков, команда смогла пробиться в финальную топ-шестерку, так как в параллельном матче "Мариуполь" уступил "Днепру-1".
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"Колос" - "Шахтер" - 3:4
Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 - Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60
"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75), Богданов, Ориховский (Ал. Бондаренко, 86), Ильин, Милько, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 58).
"Шахтер": Пятов, Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 80), Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Тайсон, Коноплянка (Ар. Бондаренко, 73), Мораес.
Предупреждения: Петров, Емец, Ефремов, Милько - Мораес, Тете, Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили.
Удаление: Маркос Антонио, 90+6
Ранее УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил травму и не сыграет с "Вольфсбургом".