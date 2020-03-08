Шахтер понес серьезную потерю перед матчем Лиги Европы
Ключевой полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил травму и не сможет помочь "горнякам" в ближайшем матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".
Об этом стало известно сайту Football.ua.
Степаненко получил травму мениска. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.
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Отмечается, что украинский полузащитник точно не сыграет в первой встрече с "Вольфсбургом". Под вопросом находится его участие и в ответной игре, а также товарищеских матчах сборной Украины против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).
Напомним, первый матч против "Вольфсбурга" "Шахтер" проведет на выезде 12 марта, а ответная встреча запланирована на 19 марта.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно о хронической травме одного из лидеров "Шахтера" Марлоса.