Десна обыграла Зарю в матче с двумя удалениями (видео)

Луганский клуб может потерять второе место по итогам первого этапа УПЛ.

В одном из центральных матчей 22-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" в Чернигове принимала "Зарю". Хозяева одержали минимальную победу.

Уже на 20-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве - арбитр Екатерина Монзуль, посмотрев видеоповтор, удалила Алексея Гуцуляка, который наступил на ногу сопернику.

Александр Филиппов после сольного прохода на 37-й минуте встречи вывел "Десну" вперед.

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Перед самым перерывом арбитр уравняла составы - после VAR у "Зари" был удален Максим Лунев.

У "Зари" осталось 43 очка, луганчане могут потерять второе место в таблице после матча "Динамо". "Десна" набрала 42 очка и догнала киевлян.

"Десна" - "Заря" - 1:0

Гол: Филиппов, 37

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой, Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90), Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85)

"Заря": Махарадзе, Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня (Цыганикс, 74), Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин, Кабаев, Перович (Громов, 67)

Удаления: Гуцуляк, 23 - Лунев, 45+3

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матчи 22-го тура УПЛ.