УПЛ: Заря не забила два пенальти, но обыграла Львов, волевая победа Десны

Состоялись два матча 21-го тура чемпионата Украины.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" принимал черниговскую "Десну", а луганская "Заря" играла со "Львовом".

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Черниговская команда одержала победу со счетом 2:1.

"Десна" пропустила первой уже на 4-й минуте, однако практически сразу ответила голом Филиппова. Победу черниговскому клубу принес Арвеладзе ударом под перекладину со штрафного на 76-й минуте.

"Десна" набрала 39 очков и занимает четвертое место в УПЛ. В активе у "Львова" 19 очков и девятое место.

"Олимпик" - "Десна" - 1:2

Голы: Дегтярев, 4 - Филиппов, 6, Арвеладзе, 77

"Олимпик": Крынский, Литвин, Снурницын, Зотько, Ксенз, Завийский (Кравчук, 64), Цымбалюк, Политыло (Балашов, 81), Кравченко, Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярев

"Десна": Паст, Конопля (Картушов, 72), Тамм, Гитченко, Мостовой, Арвеладзе, Домбровский, Фаворов, Тотовицкий (Будковский, 78), Калитвинцев, Филиппов (Ермаков, 86)

Предупреждения: Кравченко, Дегтярев, Литвин - Филиппов, Будковский, Паст

"Заря" одержала победу над "Львовом" со счетом 2:0. Луганчане забили оба гола уже после перерыва. На 54-й минуте Кабаев открыл счет, замкнув прострел от Иванисени. На 88-й минуте Леднев прошил стенку со штрафного и установил окончательный счет.

Стоит отметить, что в ворота "Львова" были назначены два пенальти, но голкипер Сарнавский сумел справиться с ударами Громова и Леднева.

"Заря" набрала 43 очка и теперь вновь занимает второе место в таблице УПЛ, опережая "Динамо" на один пункт.

"Заря" - "Львов" - 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

"Заря": Василь, Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко, Цвек, Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс, Громов, Кабаев

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Джонатан (Приймак, 82), Богунов, Альваро, Шина, Люлька (Велвес, 64), Ренан (Яковелли, 57)

Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс - Гончар, Борзенко, Богунов, Альваро, Братков

Видео гола Кабаева

Видео гола Леднева

УНИАН ранее сообщал о том, что "Мариуполь" разгромил "Ворсклу" и приблизился к топ-6 УПЛ.