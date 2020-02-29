Реал - Барселона: где смотреть матч чемпионата Испании

На "Сантьяго Бернабеу" состоится очередное Эль-Класико.

В воскресенье, 1 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде "Реал" будет принимать "Барселону" в рамках 26-го тура испанской Примеры.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона.

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Начало поединка - в 22:00.

Транслировать матч "Реал" - "Барселона" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 2".

В прошлый раз команды встречались на "Камп Ноу" в Каталонии еще в декабре прошлого года и победителя определить не смогли - 0:0.

После 25 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 55 очков. "Реал" идет вторым и отстает от каталонцев на два пункта.

УНИАН ранее сообщал о том, что звездный футболист "Реала" может не сыграть до конца сезона.