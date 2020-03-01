Реал - Барселона: онлайн матча чемпионата Испании
1 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании встречались лидеры турнира - "Реал" и "Барселона". Команды играли на "Бернабеу" в Мадриде.
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона.
Чемпионат Испании, 26-й тур
Реал - Барселона - 2:0
Голы: Винисиус, 71, Мариано, 90+2
Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Лукас Васкес, 86), Каземиро, Кроос, Иско (Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано, 90+1)
Барселона: тер Штеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 81), Бускетс, Видаль (Брейтуэйт, 69), де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 81)
Онлайн-трансляция матча
90+3 - Финальный свисток! "Реал" обыграл "Барселону" - 2:0!
"Сливочные" вернулись на первое место в Примере.
90+2 - ГОООЛ! "Реал" забивает второй мяч - 2:0! Мариано понадобилось меньше минуты, чтобы забить! Нападающий убежал от Умтити и с острого угла переиграл тер Штегена.
90+1 - Последняя замена у "Реала": Мариано вместо Бензема.
90+1 - Тер Штеген побежал на угловой, но с мячом не встретился. Пришлось срочно возвращаться назад.
90 - Рамос пробил со штрафного - мяч попал в голову Пике, который стоял в стенке.
89 - Перспективный штрафной заработал "Реал". Мяч установлен в паре метров от линии штрафной площади.
86 - Замена от Зидана. Вальверде уступил место на поле Лукасу Васкесу.
85 - Желтая карточка для Месси. Сбил он Каземиро в подкате.
83 - Пике нанес неточный удар после навеса Месси со штрафного.
81 - Двойная замена у "Барселоны". Фати вместо Гризманна, а Ракитич вместо Артура.
79 - Замена у "Реала". Модрич вышел вместо Иско.
77 - Брейтуэйт обыграл соперника в штрафной "Реала", но прострел удачным не получился.
75 - Марсело в подкате помешал Месси выйти один на один.
71 - ГОООЛ! "Реал" открывает счет в матче - 1:0! Кроос отдал на Винисиуса, бразилец с фланга ворвался в штрафную и бил с острого угла - мяч от ноги Пике влетел в сетку.
70 - И сразу момент у Брейтуэйта! Датчанин после заброса из глубины под углом вышел на Куртуа, но вратарь выручил.
69 - Вместо Видаля на поле вышел Брейтуэйт.
65 - Арбитры посмотрели VAR после забега Винисиуса в штрафную, но никакого пенальти там не было.
64 - Прижал "Реал" соперника, несладко приходится каталонца в последние минуты.
63 - И снова момент у ворот "Барсы"! Карвахаль мягко набросил на угол вратарской, Бензема бил с лета - выше.
61 - Едва не оказался мяч в воротах "Барселоны"! Пике спас каталонцев! После удара Иско защитник оказался на линии ворот и остановил мяч.
58 - А вот у Каземиро с прицельным ударом не сложилось. Просто подарил мяч болельщикам.
56 - Какой момент! Иско великолепно закрутил мяч под перекладину ударом из-за пределов штрафной, но тер Штеген в красивом прыжке перевел сферу на угловой.
52 - Винисиус простреливал от лицевой, но Пике своей длинной ногой прервал эту передачу.
48 - Фолом в нападении завершился угловой у ворот "Реала".
46 - Начался второй тайм!
45 - Первый тайм завершен! 0:0.
42 - Бензема сегодня проводит свой 500-й матч в составе "Реала".
38 - Еще один сэйв от Куртуа! И снова после выхода один на один спасает "Реал" вратарь. На этот раз Месси мог забивать.
36 - Гризманн пробивал с линии штрафной, но попал в ногу соперника.
34 - Опасно! Артур после паса Гризманна убежал один на один с Куртуа, но переиграть голкипера бразильцу не удалось.
30 - Быструю атаку "Барсы" завершал Месси. Низом в ближний бил аргентинец - Куртуа на месте.
29 - Кроос неточно пробил с дальней дистанции.
26 - Не открыт счет в середине тайма - 0:0.
22 - Момент! Гризманн начал атаку и сам же ее завершал после паса Альбы. В касание пробивал француз из центра штрафной, но в створ не попал.
21 - Опасно развивалась контратака "Реала", но прострел Марсело не прошел - Пике прервал его.
19 - Карвахаль и Альба решили потолкаться и поругаться и получили по желтой.
15 - Винисиус развернулся в штрафной и отдал под удар Кросу - немец в касание запустил мяч на трибуны.
13 - Сдулся мяч, пришлось его заменить. Ну а дебют матча прошел без опасных моментов.
11 - Первая желтая карточка в матче. Винисиус не успевал за Семеду.
9 - "Барселона" провела позиционную атаку, но навесу Месси не хватило точности.
6 - Разыграли угловой "сливочные", после чего пошла подача в штрафную, вынос - и Бензема с лета пробил выше ворот.
2 - "Реал" заработал первый в матче угловой. Но "Барселона" без проблем справилась с корнером у своих ворот.
1 - Матч начался!
Команды уже на поле. Ветер и дождь в Мадриде.
Фото с разминки:
Команды опубликовали составы:
Раздевалка "Барсы" на "Бернабеу":
📍Estadio Santiago Bernabéu #ElClásico kits ready! pic.twitter.com/7KdN1RHWi5— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020
Видео из раздевалки "Реала".
👕🔢✅ ¡Todo preparado en nuestro vestuario para #ElClásico!#PreparationIsEverything | 🔵 @NIVEAMEN_ESpic.twitter.com/fkQftIjK7f— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 1, 2020
Безвыигрышная серия "Реала" на данный момент насчитывает три матча: ничья и поражение в Ла Лиге, а также поражение от "Ман Сити" в Лиге чемпионов. "Барселона" в ЛЧ также не выиграла (1:1 с "Наполи"), но в чемпионате каталонцы одержали четыре победы подряд.
Видео с предматчевых тренировок команд
Entrenamiento ✅— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 29, 2020
Preparados para el partido... ✅
🔜 #ElClásicopic.twitter.com/jvg51Su87U
Make popcorn 🍿— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020
Get comfortable 🛋
Turn on sound 🔊
Enjoy 😎 pic.twitter.com/32YUuexSWU
У "Реала" в списке травмированных Эден Азар, Марко Асенсио и Родриго, у "Барселоны" - Луис Суарес, Усман Дембеле и Серхи Роберто.
Всего в рамках Ла Лиги команды встречались 179 раз: 72 победы у "Реала", 72 - у "Барселоны", еще 35 матчей завершились вничью.
На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Каталонцы набрали 55 очков и опережают "Реал" на 2 очка.
Матч "Барселоны" и "Реала" в первом круге текущего чемпионата завершился без забитых голов - 0:0.
На победу "Реала" в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью - 3,65, а на победу "Барселоны" - 3,15.