Реал - Барселона: онлайн матча чемпионата Испании

Два испанских гранда встречались в Мадриде

1 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании встречались лидеры турнира - "Реал" и "Барселона". Команды играли на "Бернабеу" в Мадриде.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона.

Чемпионат Испании, 26-й тур

Реал - Барселона - 2:0

Голы: Винисиус, 71, Мариано, 90+2

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Лукас Васкес, 86), Каземиро, Кроос, Иско (Модрич, 79), Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано, 90+1)

Барселона: тер Штеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 81), Бускетс, Видаль (Брейтуэйт, 69), де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 81)

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Финальный свисток! "Реал" обыграл "Барселону" - 2:0!

"Сливочные" вернулись на первое место в Примере.

90+2 - ГОООЛ! "Реал" забивает второй мяч - 2:0! Мариано понадобилось меньше минуты, чтобы забить! Нападающий убежал от Умтити и с острого угла переиграл тер Штегена.

90+1 - Последняя замена у "Реала": Мариано вместо Бензема.

90+1 - Тер Штеген побежал на угловой, но с мячом не встретился. Пришлось срочно возвращаться назад.

90 - Рамос пробил со штрафного - мяч попал в голову Пике, который стоял в стенке.

89 - Перспективный штрафной заработал "Реал". Мяч установлен в паре метров от линии штрафной площади.

86 - Замена от Зидана. Вальверде уступил место на поле Лукасу Васкесу.

85 - Желтая карточка для Месси. Сбил он Каземиро в подкате.

83 - Пике нанес неточный удар после навеса Месси со штрафного.

81 - Двойная замена у "Барселоны". Фати вместо Гризманна, а Ракитич вместо Артура.

79 - Замена у "Реала". Модрич вышел вместо Иско.

77 - Брейтуэйт обыграл соперника в штрафной "Реала", но прострел удачным не получился.

75 - Марсело в подкате помешал Месси выйти один на один.

71 - ГОООЛ! "Реал" открывает счет в матче - 1:0! Кроос отдал на Винисиуса, бразилец с фланга ворвался в штрафную и бил с острого угла - мяч от ноги Пике влетел в сетку.

70 - И сразу момент у Брейтуэйта! Датчанин после заброса из глубины под углом вышел на Куртуа, но вратарь выручил.

69 - Вместо Видаля на поле вышел Брейтуэйт.

65 - Арбитры посмотрели VAR после забега Винисиуса в штрафную, но никакого пенальти там не было.

64 - Прижал "Реал" соперника, несладко приходится каталонца в последние минуты.

63 - И снова момент у ворот "Барсы"! Карвахаль мягко набросил на угол вратарской, Бензема бил с лета - выше.

61 - Едва не оказался мяч в воротах "Барселоны"! Пике спас каталонцев! После удара Иско защитник оказался на линии ворот и остановил мяч.

58 - А вот у Каземиро с прицельным ударом не сложилось. Просто подарил мяч болельщикам.

56 - Какой момент! Иско великолепно закрутил мяч под перекладину ударом из-за пределов штрафной, но тер Штеген в красивом прыжке перевел сферу на угловой.

52 - Винисиус простреливал от лицевой, но Пике своей длинной ногой прервал эту передачу.

48 - Фолом в нападении завершился угловой у ворот "Реала".

46 - Начался второй тайм!

45 - Первый тайм завершен! 0:0.

42 - Бензема сегодня проводит свой 500-й матч в составе "Реала".

38 - Еще один сэйв от Куртуа! И снова после выхода один на один спасает "Реал" вратарь. На этот раз Месси мог забивать.

36 - Гризманн пробивал с линии штрафной, но попал в ногу соперника.

34 - Опасно! Артур после паса Гризманна убежал один на один с Куртуа, но переиграть голкипера бразильцу не удалось.

30 - Быструю атаку "Барсы" завершал Месси. Низом в ближний бил аргентинец - Куртуа на месте.

29 - Кроос неточно пробил с дальней дистанции.

26 - Не открыт счет в середине тайма - 0:0.

22 - Момент! Гризманн начал атаку и сам же ее завершал после паса Альбы. В касание пробивал француз из центра штрафной, но в створ не попал.

21 - Опасно развивалась контратака "Реала", но прострел Марсело не прошел - Пике прервал его.

19 - Карвахаль и Альба решили потолкаться и поругаться и получили по желтой.

15 - Винисиус развернулся в штрафной и отдал под удар Кросу - немец в касание запустил мяч на трибуны.

13 - Сдулся мяч, пришлось его заменить. Ну а дебют матча прошел без опасных моментов.

11 - Первая желтая карточка в матче. Винисиус не успевал за Семеду.

9 - "Барселона" провела позиционную атаку, но навесу Месси не хватило точности.

6 - Разыграли угловой "сливочные", после чего пошла подача в штрафную, вынос - и Бензема с лета пробил выше ворот.

2 - "Реал" заработал первый в матче угловой. Но "Барселона" без проблем справилась с корнером у своих ворот.

1 - Матч начался!

Команды уже на поле. Ветер и дождь в Мадриде.

Фото с разминки:

Команды опубликовали составы:

Раздевалка "Барсы" на "Бернабеу":

Видео из раздевалки "Реала".

Безвыигрышная серия "Реала" на данный момент насчитывает три матча: ничья и поражение в Ла Лиге, а также поражение от "Ман Сити" в Лиге чемпионов. "Барселона" в ЛЧ также не выиграла (1:1 с "Наполи"), но в чемпионате каталонцы одержали четыре победы подряд.

Видео с предматчевых тренировок команд

У "Реала" в списке травмированных Эден Азар, Марко Асенсио и Родриго, у "Барселоны" - Луис Суарес, Усман Дембеле и Серхи Роберто.

Всего в рамках Ла Лиги команды встречались 179 раз: 72 победы у "Реала", 72 - у "Барселоны", еще 35 матчей завершились вничью.

На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Каталонцы набрали 55 очков и опережают "Реал" на 2 очка.

Матч "Барселоны" и "Реала" в первом круге текущего чемпионата завершился без забитых голов - 0:0.

На победу "Реала" в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью - 3,65, а на победу "Барселоны" - 3,15.