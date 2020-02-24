Звездный футболист Реала получил вторую серьезную травму за сезон и выбыл на длительный срок

Бельгиец Эден Азар рискует не сыграть до конца сезона.

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар получил травму, которая может помешать ему сыграть до конца текущего сезона.

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Бельгиец получил повреждение в поединке 25-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:1) и был заменен на 67-й минуте.

Позже пресс-служба клуба сообщила, что у вингера обнаружена трещина кости в правой ноге.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в комментарии Sport.es сообщил, что Азар пропустит минимум три месяца.

Кроме того, 29-летний футболист может перенести операцию. Без вмешательства хирургов восстановление может занять меньше времени - в таком случае у Азара есть шанс вернуться на поле в концовке сезона.

Стоит отметить, что хавбек только в конце января вернулся в строй после двух месяцев в лазарете из-за травмы голеностопа.

Эден Азар был куплен "Реалом" у "Челси" прошлым летом за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на его счету 10 матчей и 1 гол.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Реала" Зидан получил ногой по лицу во время матча.