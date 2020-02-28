Шахтер - не Александрия: в Вольфсбурге прокомментировали результаты жеребьевки Лиги Европы

В немецком клубе с уважением относятся к чемпиону Украины.

Представители немецкого "Вольфсбурга" в комментариях клубной пресс-службе оценили своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы, которым по итогам жеребьевки стал донецкий "Шахтер".

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Главный тренер "волков" Оливер Гласнер отметил, что у "горняков" больше возможностей, чем у "Александрии", с которой немцы встречались в группе ЛЕ:

"Шахтер" - это имя в европейском футболе, команда регулярно выступает в Лиге чемпионов и укомплектована сильными футболистами. Мы намерены пройти этот раунд. У нас уже есть опыт побед над "Александрией", но "Шахтер" - абсолютный лидер украинского футбола и куда более классный оппонент".

Исполнительный директор "Вольфсбурга" отметил, что команде будет сложно добираться до Харькова:

"Шахтер" - очень сильная команда, у которой огромный международный опыт. Кроме того, определенные трудности возникнут с дальним перелетом на выездной матч".

Форвард "Вольфсбурга" Даниэль Гинчек опасается недооценки соперника:

"Это неудобная команда из Лиги чемпионов, мы должны отнестись к ней очень серьезно. В 1/8 финала вообще не может быть легких оппонентов. Важным фундаментом станет наша победа в домашней игре".

Первый матч на этой стадии "Шахтер" проведет на выезде 12 марта, ответную встречу - 19 марта в Харькове.

УНИАН ранее публиковал все пары команд 1/8 финала Лиги Европы, которые были сформированы на жеребьевке.