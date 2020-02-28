Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее результатам своего соперника узнал в том числе единственный представитель Украины на евроарене "Шахтер".
В ходе жеребьевки, которая прошла без сеяных и несеяных команд, были сформированы восемь пар.
Результаты жеребьевки
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк)
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные - 19 марта.
Команды, которые указаны вторыми, ответные матчи проведут на своем поле.
Ранее УНИАН сообщал о результатах ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.