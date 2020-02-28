Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

Борьбу за трофей продолжат шестнадцать команд.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее результатам своего соперника узнал в том числе единственный представитель Украины на евроарене "Шахтер".

В ходе жеребьевки, которая прошла без сеяных и несеяных команд, были сформированы восемь пар.

Результаты жеребьевки

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк)

"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные - 19 марта.

Команды, которые указаны вторыми, ответные матчи проведут на своем поле.

Ранее УНИАН сообщал о результатах ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.