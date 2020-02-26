Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
16 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Манчестер Сити".
Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч по ТВ
Начало встречи - в 22.00.
"Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. Мадридцы, набрав 11 очков, пропустили вперед ПСЖ, но обошли "Брюгге" и "Галатасарай".
"Манчестер Сити" на групповом этапе набрал 14 очков и без проблем выиграл группу с "Аталантой", "Шахтером" и загребским "Динамо".
Друг против друга "Реал" и "Ман Сити" в Лиге чемпионов ранее играли четыре раза. В сезоне 2012-2013 на групповом этапе "Реал" выиграл дома (3:2), а ответная встреча завершилась вничью (1:1). А в полуфинале сезона 2015-2016 команды забили на двоих только один гол - он был на счету "Реала".
В своих национальных первенствах и "Реал", и "Манчестер Сити" занимают вторые места. Но если "сливочные" ведут борьбу за титул, то в Англии чемпионская гонка уже по сути завершена - "горожане" отстают от "Ливерпуля" на 22 очка.
В связи с исключением из еврокубков на два года для "Ман Сити" наверняка бросит все силы на то, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов в этом году.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Реал - Манчестер Сити
Онлайн-трансляция матча
Главным арбитром этого матча назначен итальянец Даниэле Орсато.
"Реал" перед новой встречей команд вспомнил свои голы в противостояниях с "Ман Сити".
💪🆚 ¡A seguir con la racha de partidos invictos frente al @ManCityES en @LigadeCampeones!#RMUCL | #HalaMadridpic.twitter.com/rjTNMHPLLG— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 25, 2020
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:
"Только потому что мы провели пару неудачных матчей, еще не значит, что у нас все из рук вон плохо. Многие команды хотели бы так же владеть мячом, как "Сити". У них много сильных сторон, и нам надо что-то им противопоставить. Мы не изменимся, а сосредоточимся на том, что хотим сделать".
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола:
"Мы должны быть сильными, должны сыграть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения".
Результаты команд в пяти последних матчах.
У "Реала" в лазарете находятся Эден Азар и Марко Асенсио, у "Ман Сити" - Лерой Сане.