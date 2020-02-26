Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Испанский и английский топ-клубы начинают борьбу в плей-офф.

16 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Манчестер Сити".

Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

"Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. Мадридцы, набрав 11 очков, пропустили вперед ПСЖ, но обошли "Брюгге" и "Галатасарай".

"Манчестер Сити" на групповом этапе набрал 14 очков и без проблем выиграл группу с "Аталантой", "Шахтером" и загребским "Динамо".

Друг против друга "Реал" и "Ман Сити" в Лиге чемпионов ранее играли четыре раза. В сезоне 2012-2013 на групповом этапе "Реал" выиграл дома (3:2), а ответная встреча завершилась вничью (1:1). А в полуфинале сезона 2015-2016 команды забили на двоих только один гол - он был на счету "Реала".

В своих национальных первенствах и "Реал", и "Манчестер Сити" занимают вторые места. Но если "сливочные" ведут борьбу за титул, то в Англии чемпионская гонка уже по сути завершена - "горожане" отстают от "Ливерпуля" на 22 очка.

В связи с исключением из еврокубков на два года для "Ман Сити" наверняка бросит все силы на то, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов в этом году.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Реал - Манчестер Сити

Онлайн-трансляция матча

Главным арбитром этого матча назначен итальянец Даниэле Орсато.

"Реал" перед новой встречей команд вспомнил свои голы в противостояниях с "Ман Сити".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:

"Только потому что мы провели пару неудачных матчей, еще не значит, что у нас все из рук вон плохо. Многие команды хотели бы так же владеть мячом, как "Сити". У них много сильных сторон, и нам надо что-то им противопоставить. Мы не изменимся, а сосредоточимся на том, что хотим сделать".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола:

"Мы должны быть сильными, должны сыграть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения".

Результаты команд в пяти последних матчах.

У "Реала" в лазарете находятся Эден Азар и Марко Асенсио, у "Ман Сити" - Лерой Сане.