Болельщики Бенфики подверглись нападению в Харькове
10:04, 21 февраля 2020Футбол
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Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков.
Полиция не смогла уберечь фанатов Бенфики / фото: abola.pt
Фанаты португальской "Бенфики" подверглись нападению в Харькове после матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".
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Об этом сообщает A Bola.
По информации источника, нападение произошло, когда гостевые болельщики покидали стадион "Металлист". Харьковская полиция не смогла вмешаться и защитить португальцев.
По итогам инцидента одному фанату потребовалась медицинская помощь.
Напомним, "Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1. На ОСК "Металлист" присутствовало 24 429 болельщиков, согласно официальным данным.
Ответную игру команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.
УНИАН ранее сообщал о том, что итоги матча в Харькове подвел главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.
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