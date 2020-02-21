Болельщики Бенфики подверглись нападению в Харькове

Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Фанаты португальской "Бенфики" подверглись нападению в Харькове после матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

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Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, нападение произошло, когда гостевые болельщики покидали стадион "Металлист". Харьковская полиция не смогла вмешаться и защитить португальцев.

По итогам инцидента одному фанату потребовалась медицинская помощь.

Напомним, "Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1. На ОСК "Металлист" присутствовало 24 429 болельщиков, согласно официальным данным.

Ответную игру команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что итоги матча в Харькове подвел главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.