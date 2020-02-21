цей матеріал доступний українською

Болельщики Бенфики подверглись нападению в Харькове

10:04, 21 февраля 2020
Футбол
286 0
Полиция не смогла уберечь фанатов Бенфики / фото: abola.pt

Читайте такжеШахтер минимально обыграл Бенфику на старте плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, нападение произошло, когда гостевые болельщики покидали стадион "Металлист". Харьковская полиция не смогла вмешаться и защитить португальцев.

По итогам инцидента одному фанату потребовалась медицинская помощь.

Напомним, "Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1. На ОСК "Металлист" присутствовало 24 429 болельщиков, согласно официальным данным.

Ответную игру команды проведут в Лиссабоне 27 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что итоги матча в Харькове подвел главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter