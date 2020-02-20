Исключение Манчестер Сити из Лиги чемпионов: Гвардиола сделал заявление о своем будущем
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не планирует покидать клуб, несмотря на исключение "горожан" из еврокубков.
Слова Гвардиолы приводит BBC.
"Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Для меня это нечто большее, чем просто контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше", - сказал Гвардиола.
Читайте такжеМанчестер Сити грозит еще одно серьезное наказание из-за финансовых махинаций - СМИ
Испанский тренер подчеркнул, что даже если клуб переведут в четвертый по силе дивизион, он все равно останется:
"А почему я должен уходить? Я люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось".
Гвардиола выразил надежду, что "справедливость восторжествует":
"Я на сто процентов доверяю клубу и проделанной им работе. Мне все объяснили".
Напомним, "Ман Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два следующих сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в "Ман Сити" впервые прокомментировали решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков.