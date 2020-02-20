Исключение Манчестер Сити из Лиги чемпионов: Гвардиола сделал заявление о своем будущем

Испанский тренер не собирается покидать английский клуб.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не планирует покидать клуб, несмотря на исключение "горожан" из еврокубков.

Слова Гвардиолы приводит BBC.

"Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Для меня это нечто большее, чем просто контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше", - сказал Гвардиола.

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Испанский тренер подчеркнул, что даже если клуб переведут в четвертый по силе дивизион, он все равно останется:

"А почему я должен уходить? Я люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось".

Гвардиола выразил надежду, что "справедливость восторжествует":

"Я на сто процентов доверяю клубу и проделанной им работе. Мне все объяснили".

Напомним, "Ман Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два следующих сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в "Ман Сити" впервые прокомментировали решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков.