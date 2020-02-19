"Просто ложь": в Манчестер Сити жестко ответили на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков

Клуб собирается бороться за свою репутацию до последнего.

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано выразил позицию клуба относительно решения УЕФА об отстранении команды от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

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Сориано цитирует пресс-служба "горожан".

"Думаю, что клуб не может молчать в такой ситуации. Мы должны говорить ради фанатов и семьи "Манчестер Сити" по всему миру. Самое важное, что я должен констатировать: эти обвинения не соответствуют действительности. Это просто ложь. Фанаты не должны сомневаться в этом, а мы сделаем все, чтобы доказать нашу невиновность.

Владелец не инвестировал в клуб деньги без необходимого оформления. У клуба нет долгов, мы стабильны, а счета много раз проверялись аудиторами и инвесторами. Никаких замечаний не последовало. Надеюсь, что мы сможем закрыть этот вопрос до лета", - отметил руководитель.

Напомним, Судебная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами, установила, что "Ман Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах, предоставленных в УЕФА в 2012-2016 годах.

Клуб помимо дисквалификации заплатит штраф в размере 30 миллионов евро. "Ман Сити" хочет обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По информации Reuters, команда Пепа Гвардиолы может сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона, если добьется ускоренного рассмотрения дела в CAS. По такой процедуре заседание может состояться уже летом.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" грозит еще одно серьезное наказание из-за финансовых махинаций.