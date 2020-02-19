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"Просто ложь": в Манчестер Сити жестко ответили на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков

20:06, 19 февраля 2020
Футбол
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Сориано уверен, что клуб ничего не нарушил / фото: mancity.com

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано выразил позицию клуба относительно решения УЕФА об отстранении команды от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

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Сориано цитирует пресс-служба "горожан".

"Думаю, что клуб не может молчать в такой ситуации. Мы должны говорить ради фанатов и семьи "Манчестер Сити" по всему миру. Самое важное, что я должен констатировать: эти обвинения не соответствуют действительности. Это просто ложь. Фанаты не должны сомневаться в этом, а мы сделаем все, чтобы доказать нашу невиновность.

Владелец не инвестировал в клуб деньги без необходимого оформления. У клуба нет долгов, мы стабильны, а счета много раз проверялись аудиторами и инвесторами. Никаких замечаний не последовало. Надеюсь, что мы сможем закрыть этот вопрос до лета", - отметил руководитель.

Напомним, Судебная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами, установила, что "Ман Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах, предоставленных в УЕФА в 2012-2016 годах.

Клуб помимо дисквалификации заплатит штраф в размере 30 миллионов евро. "Ман Сити" хочет обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По информации Reuters, команда Пепа Гвардиолы может сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона, если добьется ускоренного рассмотрения дела в CAS. По такой процедуре заседание может состояться уже летом.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" грозит еще одно серьезное наказание из-за финансовых махинаций.

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